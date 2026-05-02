Le 38 persone licenziate da Alexander McQueen a Novara | Mesi devastanti e fatti di terrorismo psicologico

Il primo maggio a Novara si è svolto un corteo, con le persone che hanno attraversato la città sotto la Cupola. Tra i presenti ci sono anche alcuni lavoratori licenziati da un’azienda di moda, che riferiscono di aver vissuto mesi difficili caratterizzati da stress e pratiche di gestione ritenute oppressive. Recentemente, 38 di loro sono stati ufficialmente licenziati, secondo quanto dichiarato, dopo un periodo segnato da tensioni e pressioni psicologiche.

Primo maggio, cortei in Italia, corteo a Novara. All’ombra della Cupola c’è chi questa giornata la sente in modo particolare e con sentimenti che si porta dietro ormai da mesi. Ieri, venerdì 1 maggio in piazza a Novara c’erano anche i lavorati della sede novarese del marchio di moda Alexander.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Il marchio Alexander McQueen in profonda crisi: a Novara 38 persone licenziateLa profonda crisi annunciata alla fine del mese di gennaio 2026 (in realtà se ne parlava da ben prima) purtroppo è diventata realtà e le conseguenze... Novara in crisi: McQueen licenzia 38 addetti su 105La realtà industriale del Piemonte si scontra con la volatilità della moda globale.