Nella zona del Gargano, si svolge un evento dedicato alla tradizione della transumanza, con un'intera giornata alla Masseria U Sculer. L'iniziativa permette ai partecipanti di immergersi in questa pratica antica, tipica di queste terre. L'evento si svolge in un contesto rurale, offrendo l'opportunità di conoscere da vicino le attività legate al movimento stagionale del bestiame.

Per chi vuole vivere una giornata dedicata alla Transumanza nel cuore del Gargano. La Transumanza è una delle tradizioni più antiche del territorio, patrimonio culturale e identitario delle nostre comunità rurali. Un’intera giornata per riscoprire il legame tra uomo, animali e natura, attraverso un’esperienza autentica e sostenibile. Un tuffo nella nostra storia, un’occasione per conoscere da vicino pratiche agricole tradizionali che contribuiscono alla tutela del paesaggio, della biodiversità e delle produzioni locali.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Transumanza del Gargano alla Masseria U Sculer

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