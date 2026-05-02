Nel 1916, l’Italia si trovò ad affrontare una difficile situazione sul fronte trentino, dove l’offensiva austriaca mise in crisi le forze italiane. Cadorna, comandante militare, non attribuì la giusta attenzione a questa minaccia, che avrebbe potuto portare a una sconfitta simile a quella di Caporetto già nel secondo anno di guerra. La manovra austriaca, quindi, si sviluppò senza una risposta efficace, evitando il tracollo totale dell’esercito italiano.

L'offensiva austriaca sul fronte trentino fu sottovalutata da Cadorna, esponendo l’Italia al rischio di una Caporetto già al secondo anno di guerra. La tenuta sulle cime e la contemporanea offensiva russa del generale Brusilov fermarono l’avanzata verso la pianura veneta. Sul fronte alpino è il secondo anno della Grande Guerra, che da offensiva è ormai mutata in guerra di posizione, con gli italiani concentrati nei tentativi di avanzata sul fronte dell’Isonzo. Gli austro-ungarici invece, forti delle vittorie in Serbia, nutrivano allora l’idea di dare una spallata al nemico attaccando sul fronte trentino per irrompere nella pianura veneta, con l’intenzione di prendere alle spalle il grosso degli italiani schierati sul fronte isontino.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Strafexpedition e il fronte trascurato: così l’Italia evitò il tracollo nel 1916

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