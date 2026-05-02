La sfida dell' oro blu | il Friuli Venezia Giulia punta sul riuso delle acque depurate

In Friuli Venezia Giulia si lavora per ridurre i prelievi dalle riserve sotterranee e proteggere le fonti d'acqua. L’obiettivo è costruire una barriera contro la siccità attraverso il riuso delle acque depurate. Questa strategia mira a tutelare le riserve idriche e a limitare lo sfruttamento delle risorse, con interventi specifici per il recupero e il riutilizzo delle acque trattate.

Tutelare le riserve sotterranee, abbattere drasticamente i prelievi e costruire una barriera contro la siccità. In un’epoca segnata da mutamenti climatici imprevedibili, la gestione dell'acqua non è più solo una questione di distribuzione, ma di rigenerazione. È questo il cuore della nuova.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Vinitaly 2026: Il Friuli Venezia Giulia punta sulle "Connessioni d’Eccellenza" Sicurezza sul lavoro: la tragedia di Lorenzo avvia un programma educativo nelle scuole del Friuli Venezia Giulia.Da tragedia a lezione: la sicurezza sul lavoro entra nel curriculum scolastico grazie alla memoria di Lorenzo Una tragedia sfiorata nel cuore del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La sfida dell'oro blu: il Friuli Venezia Giulia punta sul riuso delle acque depurate; Il 61°Rally del Friuli Venezia Giulia/30°Alpi Orientali Historic pronto alle sfide; Finale Nazionale Kellogg's U17 F: Costa Masnaga, Derthona, Venezia e Trieste le semifinaliste; 440 metri di tiramisù: è nuovo record. 10elotto, colpo da 100mila euro in Friuli Venezia Giulia: centrato un 8 doppio oro da sognoUna giocata minima, quasi simbolica, che si trasforma in una vincita capace di cambiare una giornata, se non qualcosa di più. Il Friuli Venezia Giulia torna a sorridere grazie al 10eLotto, con un colp ... triestecafe.it Turismo, una miniera d’oro: presenze a quota 10 milioniUn risultato mai raggiunto nella storia del Friuli Venezia Giulia. Sono i dieci milioni di presenze turistiche superati lo scorso mese di ottobre, con due mesi di anticipo rispetto alla fine dell'anno ... ilgazzettino.it Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, Daniela Beltrame, è in pensione dal 1° maggio. La dirigente ha lasciato giovedì l'ufficio a Trieste in via Santi Martiri tra le strette di mano dei funzionari e degli amici. - facebook.com facebook Sole, alta pressione e temperature in rialzo accompagneranno il ponte del Primo maggio tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, con piogge assenti fino a domenica. #Cronaca #Eventi #Meteo x.com