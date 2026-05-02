La sfida dell' oro blu | il Friuli Venezia Giulia punta sul riuso delle acque depurate

Da udinetoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Friuli Venezia Giulia si lavora per ridurre i prelievi dalle riserve sotterranee e proteggere le fonti d'acqua. L’obiettivo è costruire una barriera contro la siccità attraverso il riuso delle acque depurate. Questa strategia mira a tutelare le riserve idriche e a limitare lo sfruttamento delle risorse, con interventi specifici per il recupero e il riutilizzo delle acque trattate.

Tutelare le riserve sotterranee, abbattere drasticamente i prelievi e costruire una barriera contro la siccità. In un’epoca segnata da mutamenti climatici imprevedibili, la gestione dell'acqua non è più solo una questione di distribuzione, ma di rigenerazione. È questo il cuore della nuova.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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