la scommessa di un apicoltore di buenos aires

Un apicoltore di Buenos Aires ha avviato una scommessa che mira a proteggere le api in un contesto di crescente agricoltura intensiva. La diffusione delle tecniche agricole più aggressive ha portato a un aumento delle minacce per le colonie di api che vivono nelle zone rurali. La sua iniziativa si concentra sulla tutela delle api e sulla salvaguardia delle produzioni locali di miele, in un momento in cui molte colonie sono a rischio a causa delle pratiche agricole moderne.

In un balcone al quinto piano di un edificio del centro di Buenos Aires le api entrano ed escono senza sosta attraverso un piccolo buco nella parete: è l’apertura da cui passano i tubi del gas e dell’elettricità. Il movimento è costante. Le api arrivano, spariscono nella fessura e tornano cariche di polline. Lavorano tutto il giorno. Agustín Ezcurra – che vive nell’appartamento ed è anche l’amministratore del palazzo – le osserva con fastidio. “L’alveare continua a crescere da quindici anni. Sale e scende lungo il muro cieco e attraversa diversi piani del palazzo. Se guardi bene ti accorgi che i balconi degli altri appartamenti sono chiusi. Nel mio caso la situazione è particolarmente fastidiosa, perché l’alveare è vicino alla finestra della cucina”.🔗 Leggi su Internazionale.it

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