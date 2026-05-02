Dopo l’incidente che ha coinvolto il campione paralimpico, papa Francesco scrisse una lettera indirizzata a lui, affidandola alla nostra testata giornalistica. La missiva, che iniziava con un affettuoso “Caro Alessandro”, conteneva un messaggio di incoraggiamento e vicinanza. L’allora Pontefice inviò il testo al giornale poco dopo l’incidente, rendendolo disponibile per la pubblicazione.

Un campione molto amato, un esempio da seguire: Alex Zanardi era diventato popolare per la sua capacità di reagire a un colpo del destino durissimo e di trasformare un handicap in una possibilità. Per questo il gravissimo incidente del 2020 aveva scatenato un'ondata di solidarietà e vicinanza al campione non solo da parte di tifosi comuni. L'allora Papa Francesco scrisse al campione una lettera affidata alla Gazzetta mentre ancora Zanardi lottava tra la vita e la morte. Ecco il testo "Carissimo Alessandro, la sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso. Attraverso lo sport ha insegnato a vivere la vita da protagonisti, facendo della disabilità una lezione di umanità.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La lettera a Zanardi che Papa Francesco affidò alla Gazzetta: "Caro Alessandro, la sua storia..."

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