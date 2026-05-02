La Juventus non dovrebbe prendere Lewandowski sarebbe un passo indietro

Negli ultimi giorni si è diffusa la voce che la società sportiva stia valutando l’acquisto di un attaccante per rinforzare l’attacco. Tra i nomi più discussi c’è quello di un calciatore polacco, molto noto nel calcio internazionale. La trattativa, ancora in fase preliminare, coinvolge diverse offerte e valutazioni da parte dei dirigenti. La decisione finale potrebbe influenzare le strategie di mercato della squadra nelle prossime settimane.

2026-04-28 12:12:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: IL Juve Stanno setacciando il mercato alla ricerca di un attaccante per rinforzare la linea offensiva e da qualche settimana si parla molto dell’opzione Lewandowski. Il polacco rescinde il contratto con lui Barcellona e potrebbe essere scelto, anche se non tutti all’interno del club torinese sarebbero d’accordo. È il caso di Fabrizio Ravanelli ex calciatore, consigliere istituzionale della Olimpico di Marsiglia ed esperto in Juve come risulta dalla sua intervista a La Gazzetta dello Sport. “Non lo vedo. Manderebbe un messaggio sbagliato a tutti i tifosi della Juve e a tutta la programmazione.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Un esposto tira l'altro ... mi sa che anche senza Italia au mondiali, sarà una lunga estate calda #inter .# Juventus #figc #media - facebook.com facebook