La goduria di camminare in città

Da ilpost.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una persona descrive il piacere di passeggiare in città, notando come la qualità della camminata si percepisca già al risveglio. È possibile capire se sarà una buona uscita ascoltando come si sente al mattino, in particolare le sensazioni alle gambe e ai reni. La descrizione riflette l’attenzione alle sensazioni fisiche che si provano prima di uscire di casa per una passeggiata.

Vive a Venezia. Coordina la rivista The Italian Review. Scrive di letteratura italiana contemporanea e cultura per giornali e riviste. Collabora con case editrici. Se c’è una cosa che mi rende veramente triste è la mia felicità. Ogni volta che ripenso a quando sono stato per davvero felice nella vita infatti ero sempre solo. Parlo di una forma di felicità non a caso molto intima, direi estremamente e radicalmente intima che mi coglie inaspettatamente e senza alcun particolare motivo, e spesso questo mi succede camminando. Sono un camminatore urbano, tutte le modalità di camminata fuori città, il cosiddetto trekking fatto con bastoni e maglietta aderente di fattura tecnica, non le pratico e non ho alcuna intenzione di praticarle.🔗 Leggi su Ilpost.it

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