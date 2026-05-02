La Domenica della Sostenibilità va in scena a Cadidavid

Il quartiere di Cadidavid ospita domenica 3 maggio 2026 una giornata dedicata alla sostenibilità, inserita nelle “Giornate di Quartiere 2026” promosse dal Comune di Verona. L’evento si svolge nell’ambito delle iniziative volte a sensibilizzare sulla qualità dell’aria e coinvolge la comunità locale in attività e incontri dedicati a tematiche ambientali. La manifestazione si svolge durante la mattina e il pomeriggio, con diverse iniziative aperte a cittadini di tutte le età.

Domenica 3 maggio 2026 il quartiere di Cadidavid ospita una nuova edizione della Domenica della Sostenibilità, nell’ambito delle “Giornate di Quartiere 2026” promosse dal Comune di Verona per la qualità dell’aria. Piazza Roma sarà il cuore della manifestazione, con attività aperte a tutta la.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Domenica con i pupi al teatro Kemonia: va in scena "La Francia sotto assedio"Per chi non sa rinunciare allo spettacolo di opera dei pupi neanche per un giorno, ecco il primo appuntamento della rassegna Domenica con i pupi al... Domenica 8 marzo va in scena In arte son Chisciott?Arezzo, 3 marzo 2026 – Prosegue la stagione teatrale di prosa per adulti del teatro auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini con un... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Domenica della sostenibilità a Cadidavid: il 3 maggio appuntamento in piazza Roma; Cadidavid si prende la piazza: domenica sostenibile tra laboratori, musica e comunità; Sostenibilità e prodotti tipici, Castelfiorentino si veste a festa per Agricola; Montebelluna si ferma: il 26 aprile torna la Domenica Ecologica. San Massimo, isola pedonale: strade chiuse per la Domenica della SostenibilitàSan Massimo senz'auto per un giorno, torna la Domenica della Sostenibilità tra sport, cultura e mercatini: le strade chiuse ... veronaoggi.it A Forio la domenica della pesca sostenibileLa piccola pesca, detta anche pesca costiera o pesca artigianale è fondamentale per la sostenibilità di pratiche che privilegiano attrezzi selettivi e a basso impatto ambientale, ed è anche un ... ansa.it Domenica della sostenibilità a Cadidavid: il 3 maggio appuntamento in piazza Roma - facebook.com facebook Domenica 17 maggio torna #UnibsRun Iscriviti alla quarta edizione dell’evento ludico-motorio eco-friendly organizzato da #unibs insieme al @CusBrescia per promuovere i valori dello #sport e della #sostenibilità unibs.it/it/ateneo/comu… x.com