I Marines statunitensi hanno stabilito l’obiettivo di integrare i droni da combattimento collaborativi entro il 2029. La loro strategia prevede un’accelerazione nello sviluppo e nell’adozione di questa tecnologia, considerandola una priorità per rafforzare le capacità operative. La data segna un traguardo importante nel percorso di innovazione che mira a rendere più efficaci le operazioni militari con mezzi automatizzati.

I Marines statunitensi accelerano sul fronte dei droni da combattimento collaborativi e fissano una prima tappa concreta, ovvero quella del 2029. È entro quell’anno, infatti, che il Corpo prevede di ricevere i primi esemplari operativi dell’Mq-58 Valkyrie sviluppato da Kratos, destinata a operare in sinergia con i caccia con equipaggio, in particolare gli F-35. Un passaggio chiave non solo per aumentare la letalità in ambienti ad alta minaccia, ma anche per costruire un ponte verso la futura architettura del combattimento aereo, che potrebbe includere piattaforme di sesta generazione. A delineare tempi e ambizioni è stato il colonnello Scott Shadforth, responsabile del programma presso l’Expeditionary and Maritime Aviation Advanced Development Team, intervenuto alla conferenza Modern Day Marine a Washington.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La cavalcata delle Valkyrie. I Marines vogliono il Cca entro il 2029

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