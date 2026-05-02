La casella fantasma che cancella il bonus | l’errore dell’Inps rischia di far perdere il taglio del cuneo a milioni di lavoratori

Un errore tecnico nel sistema dell’Inps potrebbe causare la perdita del bonus fiscale a milioni di lavoratori. La questione riguarda una casella, un codice o un segno di spunta inserito in modo errato, che rischia di cancellare automaticamente il beneficio. Si tratta di un problema che si verifica durante le procedure di compilazione, creando potenziali conseguenze per chi aspetta di ricevere il taglio del cuneo fiscale.

Sembra un dettaglio tecnico innocuo. Una casella, un codice, un piccolo segno di spunta nel posto sbagliato. E invece quel refuso burocratico rischia di tradursi in un buco nello stipendio per milioni di lavoratori. L’Inps ha ammesso di aver sbagliato: due milioni di Certificazioni uniche relative al 2025 sono state emesse con un’indicazione errata che escludeva di fatto alcune indennità dal nuovo taglio del cuneo fiscale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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