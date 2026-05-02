La casa per molti è un luogo solitario Il 40% degli umbri ci abita da solo e non solo anziani

In regione umbra, il 40% delle persone vive da solo, cifra che coinvolge anche soggetti non anziani. Inoltre, il 37% delle famiglie è costituito da un unico componente e questa situazione sta crescendo sia in termini numerici che di variazioni di età. Questi dati mostrano come sempre più individui scelgano di abitare in solitudine, modificando la composizione delle famiglie tradizionali.

Il 37% delle famiglie in Umbria è composto da una sola persona; tecnicamente sono definite unipersonali e sono in forte evoluzione, non solo come numero, ma anche come età dei componenti. Infatti, se un tempo erano soprattutto formate da persone anziane che avevano perso il coniuge, ora le.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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