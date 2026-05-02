Juventus rivoluzione esterni | Zhegrova ai saluti torna Greenwood

La Juventus sta attraversando un periodo di cambiamenti per quanto riguarda le posizioni esterne del campo. Si parla di una possibile partenza di Edon Zhegrova, mentre torna disponibile Greenwood, che potrebbe essere reintegrato in rosa. La squadra sta valutando le proprie scelte in vista della prossima stagione, con attenzione alle operazioni di mercato e alle decisioni tecniche.

La Juventus entra in una fase cruciale per la ridefinizione delle proprie corsie esterne, mettendo seriamente in discussione la permanenza di Edon Zhegrova in vista della prossima stagione. Il club bianconero avrebbe infatti avviato una serie di riflessioni profonde sulla composizione del proprio reparto avanzato, spinto dalla necessità di individuare un attaccante capace di garantire un impatto determinante nei grandi appuntamenti internazionali. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il profilo del kosovaro sarebbe scivolato nelle gerarchie societarie a causa di un rendimento complessivo giudicato al di sotto delle aspettative, specialmente per quanto riguarda il contributo realizzativo e la precisione nell’ultimo passaggio.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, rivoluzione esterni: Zhegrova ai saluti, torna Greenwood Notizie correlate Leggi anche: Juventus, Zhegrova e Conceição ai saluti? La Juve valuta Leggi anche: Juventus, Zhegrova è ai saluti? Romano fa il punto Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Juventus, non solo Lewandowski: il piano per gli esterni. Da Greenwood al bivio Conceiçao; Juventus, arriva la decisione su Zhegrova; Spalletti lo fa fuori, Zhegrova è sul mercato, ma il contratto è un problema; Juventus, rivoluzione sugli esterni: da Greenwood al bivio Conceição. Bernardo Silva Juventus: cambio di modulo, gerarchie stravolte e diversi big a rischio esclusione. Tutti i dettagliBernardo Silva Juventus: cambio di modulo, gerarchie stravolte e diversi big a rischio esclusione. Tutti i dettagli ... calcionews24.com Zhegrova sotto osservazione, futuro in bilicoIl futuro di Edon Zhegrova è in bilico e potrebbe essere lontano da Torino. La Juventus segue con grande attenzione l’evoluzione di diversi esterni come. Greenwood, ... tuttojuve.com La #Juve prova ad alzare il pressing per #Stiller Come riportato da Tuttosport l’obiettivo è quello di provare a superare la concorrenza in queste settimane per il centrocampista dello Stoccarda L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL - facebook.com facebook Michel Platini of Juventus, Zbigniew Boniek of Roma x.com