La Juventus ha predisposto un piano di mercato da 120 milioni di euro, con l’obiettivo di rafforzare la rosa per la prossima stagione. La squadra si prepara a consegnare a Luciano Spalletti una formazione rinnovata, mentre le ultime giornate di campionato decideranno il suo futuro in classifica. La qualificazione in Champions League resta un obiettivo chiave per il club e influenzerà le prossime mosse di mercato.

Il futuro prossimo della Juventus e la fisionomia della rosa che verrà consegnata a Luciano Spalletti per la stagione 2026 dipendono, oggi più che mai, dal verdetto del campo in queste ultime giornate di campionato. L’accesso alla prossima Champions League non rappresenta soltanto un traguardo sportivo, ma costituisce il perno economico dell’intera strategia di mercato: il solo pass per l’Europa vale infatti 60 milioni di euro, una somma considerata vitale per sostenere le ambizioni del tecnico toscano e bilanciare i conti societari. Senza la certezza degli introiti Uefa, ogni piano di rafforzamento subirebbe un drastico ridimensionamento, obbligando la dirigenza a una gestione basata esclusivamente sull’autofinanziamento e sulla massimizzazione delle uscite.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, piano mercato da 120 milioni: l’ombra Champions

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