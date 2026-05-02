Italia-Canada oggi Finale 3°-4° posto Mondiali curling misto 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si gioca la finale per il terzo posto ai Mondiali di curling misto doppio del 2026, con l’Italia che sfida il Canada. La partita si svolge nel pomeriggio e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming online. I tifosi potranno seguire gli aggiornamenti sul sito ufficiale e sui canali dedicati, mentre le squadre si contendono il riconoscimento dopo aver superato le rispettive fasi eliminatorie.

L’Italia affronterà il Canada nella finale per il bronzo ai Mondiali 2026 di curling doppio misto: dopo aver sconfitto il Giappone nei playoff e aver perso all’extra-end contro l’Australia in semifinale, Amos Mosaner e Stefania Constantini torneranno sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera) per andare a caccia della medaglia e salire sul gradino più basso del momento. I Campioni del Mondo uscenti se la dovranno vedere contro i nordamericani, da cui sono stati battuti nella fase a gironi e che ieri hanno perso la semifinale contro la Svezia. Oggi sabato 2 maggio (ore 10.00) la coppia tricolore incrocerà Kadriana Lott e Colton Lott in quella che...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Canada oggi, Finale 3°-4° posto Mondiali curling misto 2026: orario, tv, programma, streaming Notizie correlate Leggi anche: Italia-Canada oggi, Mondiali curling misto 2026: orario, tv, programma, streaming Leggi anche: Italia-Canada oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orario, programma, streaming Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Italia-Canada 5-6, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: sconfitta con rimpianti per gli azzurri all’extra end; Classifica evento - Doppio misto Curling | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Curling, Mondiali doppio misto: l’Italia piega il Giappone all’extra end e va in semifinale! - FISG; Mondiali Curling 2026: Italia battuta dal Canada all’extra end, sfuma il primato. LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini si giocano il bronzo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, finale per il terzo posto ... oasport.it Italia-Canada oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orario, programma, streamingUn test di fondamentale importanza. Oggi, lunedì 27 aprile, si disputerà Italia-Canada, big match valido per il raggruppamento B del Round Robin dei ... oasport.it Calendario culturale canadese – maggio 2026 Un mese di arte, cinema, musica, danza, e letteratura dal Canada in Italia. Dalla Biennale di Venezia passando per università e palcoscenici, la cultura crea connessioni Il programma: shorturl.at/VjZ x.com SIAL Canada, il Made in Italy rafforza la sua presenza in Nord America MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Si è svolto a Montreal il taglio del nastro della partecipazione italiana a SIAL Canada 2026, uno degli appuntamenti più rilevanti dell’anno per il co - facebook.com facebook