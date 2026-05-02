Italia 85 anni di esclusione | la lunga lotta per il voto femminile

Per oltre ottantacinque anni, le donne italiane sono state escluse dal diritto di voto, una condizione che ha segnato una lunga battaglia per l’ottenimento del suffragio femminile. Lo Statuto Albertino, legge fondamentale del regno, prevedeva restrizioni che impedivano alle donne di partecipare alle elezioni. Le maestre e altre figure femminili hanno promosso iniziative e proteste per rivendicare il diritto di iscrizione alle liste elettorali e partecipare attivamente alla vita politica.

? Cosa scoprirai Perché lo Statuto Albertino escludeva le donne dalla partecipazione politica?. Come hanno fatto le maestre a lottare per l'iscrizione elettorale?. Perché la vittoria del suffragio nel 1919 si trasformò in un fallimento?. Chi sono state le ventuno donne che hanno influenzato la Costituente?.? In Breve Petizioni ottocentesche e tentativo fallito di suffragio nel 1919 dopo l'approvazione della Camera.. Ruolo fondamentale delle lavoratrici durante la Grande Guerra per la tenuta del Paese.. Partecipazione attiva delle staffette nella Resistenza verso il riconoscimento del 1945.. Elezione di 21 donne nella Costituente durante il referendum del 2 giugno 1946.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Italia, 85 anni di esclusione: la lunga lotta per il voto femminile Notizie correlate Istruzione femminile in Italia: il lungo cammino delle donne, dall’esclusione scolastica alla conquista dei titoli terziariDal 1861, con tassi di analfabetismo altissimi, al sorpasso del 1991: il report Istat certifica il primato femminile nell'istruzione universitaria. 'La lunga lotta dei ferraresi contro il fascismo e la dittatura': l'approfondimento a cura di Antonella GuarnieriProporrà un approfondimento sulla lunga lotta dei ferraresi contro il fascismo e la dittatura la conferenza di Antonella Guarnieri in programma... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ecuador: amb. Davoli celebra 85 anni di Generali nel Paese; Dove si vive di più in Italia, la nuova classifica delle regioni; Cellule staminali contro la cecità: l’Italia entra nel progetto L.U.C.Y. per sconfiggere la degenerazione maculare; Ad Oliveto Citra la prima del Campionato Italiano Minienduro. Aspettativa di vita. In Italia al top con 83,7 anni. Ma tra Trento e Campania 3 anni di differenzaSecondo i dati Eurostat, nel 2024 l’aspettativa di vita di 85 anni nelle Pa di Trento e Bolzano, contro l’82, l’82,5 e l’82,7 di Campania, Sicilia e Calabria. Ancora forte il gap tra uomini e donne, ... quotidianosanita.it 40 anni fa l'Italia entrava in Internet con un ping da Pisa: la storia di una rivoluzione silenziosaIl 30 aprile 1986 l'Italia entrava in Internet con un ping dal CNUCE di Pisa. Il protagonista racconta cosa è successo davvero 40 anni fa. smartworld.it (da Huffpost Italia) A Belve il racconto intimo e spiazzante della cantante: il dolore per la figlia scomparsa, la rottura con Al Bano e gli eccessi giovanili tra LSD, Londra anni Settanta e aneddoti sorprendenti sulla madre - facebook.com facebook 25 anni di cooperazione tra Stati Uniti e Italia: e siamo solo all’inizio. Siamo onorati di collaborare con l’Italia per proteggere il patrimonio culturale, difendere lo Stato di diritto e preservare questi tesori per le generazioni future. @DHSgov @FBI @MiC_It x.com