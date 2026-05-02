Iran Baghaei | Negoziati con Usa non sono convenzionali hanno un background sanguinoso

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha affermato che i negoziati con gli Stati Uniti non sono convenzionali e che hanno un background sanguinoso. La dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista trasmessa giovedì. La questione riguarda il dialogo tra i due paesi e la sua natura, definita dal rappresentante iraniano come diversa dalle modalità tradizionali.

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha definito i negoziati con gli Stati Uniti “non convenzionali” in un’intervista trasmessa giovedì. “ Il problema della parte americana è che ha sempre cercato di imporre le proprie richieste più estreme durante i negoziati e nell’intero processo diplomatico, spingendo l’altra parte ad accettarle”, ha affermato Baghaei. “ Si tratta di negoziati con un contesto molto sanguinoso “. Intanto Donald Trump ha dichiarato di non essere “soddisfatto” dell’ultima proposta dell’Iran per porre fine alla guerra tra i due Paesi, respingendo il piano quasi subito dopo la sua presentazione. Tuttavia, non ha specificato quali fossero, a suo avviso, le carenze dell’ultima proposta.🔗 Leggi su Lapresse.it

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