L'Inter si prepara alla partita contro il Parma, che potrebbe rappresentare il primo match point per conquistare lo Scudetto. La squadra si avvicina alla sfida con l’obiettivo di ottenere una vittoria decisiva, mentre ad Appiano Gentile si registrano segnali incoraggianti riguardo gli infortuni. La partita si svolge in un clima di attesa, con i tifosi pronti a sostenere la squadra in questa fase cruciale della stagione.

Da una parte il campo, dall’altra la festa. L’ Inter si avvicina alla sfida contro il Parma con la testa già proiettata verso un traguardo ormai vicino, mentre ad Appiano Gentile si registrano segnali positivi sul fronte infortuni. Lautaro verso il rientro Lautaro Martinez ha lavorato per il secondo giorno consecutivo in gruppo, confermando il pieno recupero dopo il problema al polpaccio accusato contro la Roma. Il capitano, però, difficilmente partirà titolare contro gli emiliani: lo staff tecnico e medico preferisce non correre rischi in vista della finale di Coppa Italia. L’attaccante argentino potrebbe trovare spazio nella ripresa per testare la condizione, con l’obiettivo di aumentare il minutaggio nella gara successiva contro la Lazio, a pochi giorni dall’appuntamento decisivo dell’Olimpico.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Inter, c'è profumo di festa Scudetto: è il giorno del primo match point contro il Parma. E c'è Lautaro

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