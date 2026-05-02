Incidente sul Corso Garibaldi all' altezza delle Poste | centauro in ospedale

Un incidente si è verificato sul Corso Garibaldi a Salerno, nei pressi dell’incrocio con le Poste Centrali. Secondo le prime informazioni, una moto e un’auto sono entrate in collisione, causando danni a entrambi i veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Un centauro è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Incidente tra moto e auto sul Corso Garibaldi, a Salerno. Nei pressi dell'incrocio con le Poste Centrali, giá teatro di innumerevoli sinistri, i due veicoli, per cause da accertare, si sono violentemente scontrati. Ad avere pa peggio, il centauro condotto in ospedale dai sanitari del 118. Si.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Incidente sul lungomare Colombo: centauro ferito, accertamenti in corsoEnnesimo sinistro, sul Lungomare Colombo di Salerno: oggi, un’auto e uno scooter si sono scontrati. Incidente con la moto sul sentiero del Monte Venere: centauro finisce in ospedaleBologna, 1 maggio 2026 – Cade sul sentiero 014 sul Monte Venere, nel comune di Monzuno: motociclista soccorso. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incidente sul Corso Garibaldi, all'altezza delle Poste: centauro in ospedale; Anna De Gaio apre il suo Punto d’incontrosu Corso Garibaldi; Incidente in via Alberto da Giussano a Legnano: soccorso un pedone e disagi al traffico; Napoli, controlli della polizia a Porta Nolana: sequestrati 16 quintali di merce abusiva dai mercati illegali. Incidente a Corso Garibaldi, caos traffico al centro di Napoli: arriva la Polizia LocaleIncidente stradale a Corso Garibaldi questa mattina, lunedì 27 ottobre, nella zona della Stazione Centrale. Caos traffico al centro di Napoli. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul ... fanpage.it Incidente Corso Garibaldi: «È stato tremendo, il conducente è rimasto seduto e fumava una sigaretta»Vincenzo Cirillo, responsabile dell'unità operativa infortunistica stradale, intervenuto sul luogo della tragedia pochi minuti dopo l'evento, ha spiegato: «Stiamo lavorando per ricostruire l'esatta ... ilmattino.it •CLASSIC ELEMENT 18KT• Ci troviamo ad Afragola, Corso Garibaldi 145 Whatsapp 3387545811 - Linea fissa 08118249763 - facebook.com facebook