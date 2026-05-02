incendio sul monte faeta situazione in miglioramento

Un incendio si è sviluppato sul Monte Faeta, interessando un’ampia zona di vegetazione e coinvolgendo alcune abitazioni nelle vicinanze. Le fiamme hanno causato danni alla vegetazione e hanno danneggiato alcune strutture residenziali. Attualmente, le autorità stanno lavorando per contenere il rogo e la situazione sembra essere in fase di miglioramento rispetto ai momenti più critici. Non si registrano vittime o feriti.

Un incendio ha devastato numerosi ettari di vegetazione, distrutto delle abitazioni e lambito altre sul Monte Faeta. Da qualche ora sembra che l’allarme stia pian piano rientrando e le famiglie evacuate possono fare ritorno nelle proprie abitazioni. Incendio sul Monte Faeta, miglioramenti ad Asciano. E’ in miglioramento la situazione nel versante di Asciano del monte Faeta, devastato da un maxi incendio che ha incenerito 710 ettari di vegetazione. Il rogo ha danneggiato quattro abitazioni. I miglioramenti hanno permesso così al Comune di San Giuliano Terme (Pisa) di emettere una nuova ordinanza. Questa consente il rientro a casa di gran parte delle oltre 3mila persone evacuate precauzionalmente dalle proprie case dalla scorsa notte.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Sul Monte Faeta sono stati 85 gli interventi effettuati dall’inizio dell’incendio, con quasi 60 unità dei Vigili del Fuoco impiegate oltre ai quattro Canadair: a loro va il mio più grande ringraziamento, che proprio in questo primo maggio hanno svolto, come sempre, - facebook.com facebook