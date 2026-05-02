In che modo i social stanno distruggendo anche la musica

In Inghilterra, il modo in cui i social media influenzano la musica si è già concretizzato, spesso senza grandi clamori o annunci ufficiali. Le piattaforme digitali hanno modificato le modalità di distribuzione, promozione e ascolto, portando a cambiamenti evidenti nel settore. Le nuove generazioni di artisti e ascoltatori si affidano sempre più a questi strumenti, modificando i percorsi tradizionali dell’industria musicale.

In Inghilterra il processo è già avvenuto, semplicemente, senza troppi clamori, come se tutto fosse normale, anche quando in qualche modo atroce: aziende come la Chaotic Good lavorano ormai con regolarità insieme agli artisti per creare sui social attorno al lancio di un progetto o di un evento un’hype positiva. E no, non è un trattamento che riguarda solo le grandi star, quelle che, così come succede anche in Italia, fanno piovere su tutti i canali di promozione soldi un pochino a pioggia, spesso in maniera discretamente insensata; questo modus operandi, perlomeno in Inghilterra, comincia a riguardare anche molti musicisti del circuito indipendente.🔗 Leggi su Open.online Come i SOCIAL MEDIA ci stanno DISTRUGGENDO Notizie correlate Guerra in Medio Oriente, i bombardamenti in Iran stanno distruggendo (anche) i siti storici e la memoria collettivaL’Iran custodisce una ricchissima concentrazione di architettura storica e patrimonio urbano. Leggi anche: Foggia generazione 'Z': viaggio nelle dipendenze che stanno distruggendo i giovani Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: In che modo i social stanno distruggendo (anche) la musica; La Norvegia vuole vietare l'uso dei social media ai minori di 16 anni; Digitalizzazione e previdenza sociale: come cambia il sistema; Parlare bene sui social: come costruire relazioni autentiche. storie classiche per bambini della scuola primaria, presentate in modo semplice, chiaro e accompagnate da immagini colorate che aiutano la comprensione. Ogni racconto è scritto con frasi brevi e in stampato maiuscolo, per facilitare la lettura. - facebook.com facebook Massimo Giletti sullo stop ingiusto a D’Urso: «Mai amato il modo di fare tv di Barbara. Ciò non toglie che la reputi un animale televisivo di grande forza e impatto. Una donna di grande personalità. Massimo rispetto e dispiacere per lei, dove è andata ha sempr x.com