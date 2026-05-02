Impugna in strada una pistola lanciarazzi ma passano i carabinieri e lo denunciano

Durante un controllo di routine nelle strade di Belpasso, i carabinieri hanno notato un uomo vicino alla sua abitazione che impugnava un oggetto metallico dalle sembianze di un'arma da fuoco. L’uomo ha poi estratto una pistola lanciarazzi e, poco dopo, è stato denunciato dalle forze dell’ordine. L’intervento è avvenuto nel corso di un servizio di perlustrazione nel territorio.

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò, durante un servizio di perlustrazione tra le vie di Belpasso, hanno notato un uomo nei pressi della propria abitazione che impugnava un oggetto metallico simile ad un'arma da fuoco, i cui riflessi si notavano anche a distanza. Alla.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Litiga con un uomo in strada e lo minaccia con una pistola lanciarazzi, arrestato Evade dai domiciliari in scooter, ma incontra i carabinieri che lo denuncianoUn 44enne pregiudicato già posto ai domiciliari aveva pensato bene di evadere per fare una passeggiata su uno scooter, invece che stare a casa. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Danno erariale, la Corte dei conti impugna la legge Foti alla Consulta: Premio agli amministratori incapaci, violato il patto sociale con i cittadini; Sforzi: 'Pronto a impugnare decreto Mase su aeroporto se sarò sindaco a Sesto'; Corte dei Conti ricorre alla Consulta sulla riforma del danno erariale; Ricorso contro una multa auto: quando conviene e quando rischia di costare più della sanzione. Tragedia alle porte di Milano: scende in strada con una pistola e si sparaHa impugnato la pistola, l’ha rivolta contro di sé e ha premuto in grilletto. In strada. È quello che è successo in via Bernardino Luini a Garbagnate Milanese nel pomeriggio di giovedì 16 aprile. milanotoday.it Il caso Colace: per Csm e Cassazione non può più fare il pm, ma intanto impugna un'assoluzione Di Ermes Antonucci Il pm torinese è stato sanzionato con il trasferimento a Milano e il passaggio alle funzioni di giudice civile. Nonostante questo, ha firmato - facebook.com facebook Il caso Colace: per Csm e Cassazione non può più fare il pm, ma intanto impugna un'assoluzione C’è un pubblico ministero che non dovrebbe più fare il pubblico ministero ma che continua a fare il pubblico ministero, tanto da impugnare una sentenza di assol x.com