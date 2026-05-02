Il Cancelliere tedesco Friedrich Merz ha recentemente espresso giudizi critici sugli Stati Uniti, affermando che vengono «umiliati» dalla leadership iraniana. Tuttavia, in passato aveva mostrato un sostegno alla guerra contro l’Iran. Ora, le sue dichiarazioni sembrano contraddittorie, dato che in altre occasioni aveva espresso opinioni favorevoli a Trump e Netanyahu. La sua posizione ha suscitato reazioni e discussioni tra analisti e politici.

Stanno facendo molto discutere le dichiarazioni del Cancelliere tedesco Friedrich Merz secondo cui gli Stati Uniti vengono «umiliati» dalla leadership iraniana. «Un’intera nazione viene umiliata dalla leadership iraniana, in particolare da queste cosiddette Guardie Rivoluzionarie. Spero quindi che tutto ciò finisca al più presto», ha dichiarato, parlando agli studenti a Marsberg. Parole che hanno provocato la durissima reazione del presidente Usa Donald Trump, che ha prima minacciato di ritirare le truppe americane dalla Germania e poi ha invitato il leader conservatore a «dedicare più tempo a porre fine alla guerra con Russia e Ucraina e lasciar perdere l’Iran”.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il voltafaccia (tardivo) di Merz: prima appoggia la guerra all’Iran, poi scarica Trump e Netanyahu

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