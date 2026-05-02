Dopo l’attività fisica, molte persone dedicano del tempo alla cura della pelle, parlando di pratiche come l’active skincare o il concetto di skin-fitness. In questi momenti, si presta attenzione alla rigenerazione della pelle, dei muscoli e alla sensazione di benessere generale. La routine post-allenamento si concentra quindi non solo sul recupero fisico, ma anche sulla cura del viso e del corpo, per favorire il rilassamento.

C’è chi parla di active skincare e chi di skin-fitness, fatto sta che post-allenamento, la pelle, i muscoli e la mente hanno sempre bisogno di un po’ di meritato relax. I beauty brand rispondono a questo bisogno di ottimizzare i risultati di un workout in palestra o all’aria aperta con routine sempre più complete: dal doccia-schiuma allo scrub, dalla crema gambe a effetto freddo a quella corpo tonificante, fino ai profumi e alle acque che infondono energia e benessere grazie alle neuroscienze. Ma il prodotto star resta il gel post-workout che distende i muscoli, allevia i dolori articolari e favorisce il recupero fisico. Di gel post-allenamento ne esistono molti.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il recupero post-allenamento passa anche dalla skincare

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