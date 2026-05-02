Il potere dell' automassaggio

Questo articolo è pubblicato sul numero 19 di Vanity Fair in edicola fino al 5 maggio 2026. Da neurobiologa, cosa l’ha spinta a soffermarsi sullo studio del tatto? «L’idea è nata durante la pandemia, quando l’assenza di contatto con i miei cari mi ha fatto riflettere sul suo valore. Ho analizzato l’impatto che il tatto può avere sul nostro stato mentale, soprattutto a seguito della malattia di mia madre: le carezze la tranquillizzavano, nonostante il dolore». Perché la ricerca in merito è stata trascurata rispetto agli altri sensi? «Il tatto è dato per scontato ed è difficile immaginarne l’assenza. Eppure, è il primo senso a svilupparsi nel feto ed è l’ultimo a lasciarci.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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