Il Pisa ha perso 2-1 contro il Lecce nell'anticipo della 35ª giornata di campionato, risultato che ha portato entrambe le squadre in Serie B con tre turni di anticipo. La sconfitta dei toscani e quella del Verona hanno determinato la retrocessione anticipata di entrambe le squadre. La partita si è giocata in casa del Pisa, con i salentini che hanno ottenuto una vittoria fondamentale in chiave salvezza.

Il 2-1 dei salentini condanna le due squadre con tre giornate d'anticipo PISA - Il Lecce passa 2-1 in casa del Pisa, nell'anticipo della 35esima giornata di campionato, e conquista tre punti pesantissimi in ottica salvezza. I salentini tornano a vincere in trasferta dopo quasi quattro mesi e sanciscono la retrocessione aritmetica in Serie B della formazione di Hiljemark e anche del Verona di Sammarco, a prescindere dal risultato contro la Juve di domenica. Succede tutto nel secondo tempo all'Arena Garibaldi con il botta e risposta tra Banda (52') e Leris (56'), ma a trovare il gol vittoria è Walid Cheddira (65'), al primo acuto in maglia giallorossa.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il Pisa perde col Lecce e va in serie B assieme al Verona

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