Il multiverso di Spider-Man arriva in televisione, portando con sé un intreccio di eventi e personaggi provenienti da diversi universi. L’incantesimo di Strange è al centro di questa narrazione, creando scompiglio tra i vari mondi e facendo riemergere vecchi Spider-Man. La serie esplora le conseguenze di questa sovrapposizione di realtà, con protagonisti che tornano a confrontarsi con nuove e vecchie minacce.

? Cosa scoprirai Come può l'incantesimo di Strange scatenare il caos tra i mondi?. Chi sono i vecchi Spider-Man che tornano nel multiverso?. Perché l'errore di Peter Parker mette in pericolo l'intero universo?. Come cambierà la vita di Peter dopo la rivelazione della sua identità?.? In Breve Messa in onda su Italia 1 venerdì 1 maggio 2026 alle ore 21,20.. Visione disponibile tramite la piattaforma digitale gratuita Infinity.. Cast include Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon e Marisa Tomei.. Villain storici interpretati da Jamie Foxx, Willem Dafoe e Alfred Molina.. Venerdì 1 maggio 2026 alle ore 21,20, il canale Italia 1 trasmetterà Spider-Man: No Way Home, il film che ha segnato le sale cinematografiche nel dicembre 2021.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il multiverso di Spider-Man arriva in TV: il caos di Peter Parker

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