Il mito di Antigone a Diyarbakir | teatro e pace in Turchia

A Diyarbakir, nel sud-est della Turchia, il mito di Antigone ha ispirato rappresentazioni teatrali e discussioni pubbliche sulla pace e il rispetto dei diritti. La vicenda di una giovane che sfida le autorità per seppellire un familiare è diventata simbolo di resistenza e di tensioni tra diverse fazioni. Le iniziative culturali cercano di usare questa storia come esempio di confronto e di dialogo tra le parti coinvolte.

? Cosa scoprirai Come può il mito di Antigone favorire il dialogo in Turchia?. Perché la sepoltura di un nemico diventa un atto di ribellione?. Chi sono gli artisti che portano il teatro in una zona di conflitto?. In che modo la dignità del corpo sfida le leggi della guerra?.? In Breve Spettacolo di Fabio Tolledi con Roberta Quarta, Simonetta Rotundo, Matteo Mele, Onur Uysal e Sara Cossa. Musica dal vivo di Mauro Tre presso la Chiesa di San Ciriaco il 1° maggio. Undicesima edizione dell'Amed International Theatre Festival dedicata al tema Dialogo per la Pace. Programma include conferenze, dibattiti e workshop per favorire l'incontro tra artisti internazionali a Diyarbakir.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il mito di Antigone a Diyarbakir: teatro e pace in Turchia Notizie correlate Teatro di Cestello: il mito di Antigone sfida la realtà dei giovani? Cosa sapere Il 21 maggio 2026 il Teatro di Cestello presenta Anatomia della scelta con studenti dell'Alberti-Dante. Leggi anche: Donne e mito: “Attorno ad Antigone” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Antigone. Incontro-spettacolo con Rita Charbonnier; Antigone: il sogno della farfalla; Anatomia della scelta - lo spettacolo, ispirato ad Antigone di Sofocle e Anouilh al Teatro di Cestello; ‘I 7 Cervi’ di Sideri all’Alighieri. La tragedia incontra Antigone. Dal mito alle guerre di oggi. Il film di Brancale emozionaNasce tutto in Toscana, fra i monti dell’Appennino, nei luoghi che furono teatro tragico della Seconda guerra mondiale, lungo la Linea gotica, il film Sulle tracce di Antigone, che è stato ... lanazione.it 'Definisci Antigone', mito e realtà contemporanea s'intreccianoAntigone è 'colei che è nata contro', contro la legge ingiusta, contro l'arbitrio del potere, contro la disumanizzazione dell'altro. Da questa definizione originaria che prende forma uno spettacolo ... ansa.it ANTIGONE di Sofocle - facebook.com facebook Mi soffermerei sul fatto che quelli della libreria Antigone non sappiano neppure mettere un accento sul sì (oltre a scrivere “LA LUCARELLI”) x.com