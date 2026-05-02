Il Lecce vede la salvezza | Pisa e Verona in Serie B

Durante l’anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A sono stati ufficializzati i primi verdetti, con il Lecce che si assicura la salvezza, mentre Pisa e Verona sono stati retrocessi in Serie B. La giornata ha cambiato la classifica e definito le squadre che continueranno a competere nel massimo campionato nella prossima stagione. I risultati sono stati comunicati ufficialmente e hanno avuto un impatto immediato sulla classifica generale.

L’anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A emette i suoi primi, definitivi verdetti, ridisegnando la geografia del massimo campionato in vista della prossima stagione. Il Lecce espugna l’Arena Garibaldi superando il Pisa per 1-2, un risultato che garantisce ai salentini un prezioso margine di quattro lunghezze sulla Cremonese e, contemporaneamente, sancisce la retrocessione aritmetica dei nerazzurri toscani e del Verona con tre turni d’anticipo. Le firme di Banda e Cheddira decidono una sfida vibrante, rendendo vano il momentaneo pareggio firmato da Leris e ponendo fine alle speranze di una piazza che, nonostante il calore del pubblico, paga ancora una volta la scarsa concretezza sottoporta.🔗 Leggi su Sololaroma.it Lecce-Pisa 1-0: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Leggi anche: Pisa-Lecce 1-2, pugliesi si avvicinano alla salvezza. Toscani e Verona in Serie B Il Pisa scende in Serie B come il Verona: il Lecce vince 2-1 e fa un passo verso la salvezzaAGI - Termina 1-2 l'incontro fra Pisa e Lecce, con la squadra toscana che scende aritmeticamente in Serie B come il Verona. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Hellas Verona Lecce in tv e streaming: dove vedere la partita; Dove vedere Pisa-Lecce, Sinner in semifinale e tutto lo sport in tv del 1° maggio; Dove vedere Verona-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario; Dove vedere Verona-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Gol e lacrime per Cheddira: il Lecce batte il Pisa, vede la salvezza e manda i toscani e il Verona in BL'ex Bari e Napoli firma il 2-1 che consente ai salentini di guardare con ottimismo al finale di stagione. Nerazzurri e scaligeri retrocedono. sportal.it Il Lecce manda Pisa e Verona in Serie B: Di Francesco, tre punti d'oro per la salvezzaArrivano i primi verdetti in Serie A con due retrocessioni. I salentini salgono momentaneamente a +4 sulla Cremonese che lunedì ospita la Lazio ... corrieredellosport.it #CALCIO - #SerieA: Le ultime, le probabili formazioni e dove vedere Pisa-Lecce #raccontiamolapuglia - facebook.com facebook Lecce-Fiorentina, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA x.com