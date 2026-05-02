Il gasolio di contrabbando arriva nei distributori di Roma | tagliato con zolfo e acqua danneggia i motori

Nelle ultime settimane sono stati sequestrati diversi veicoli e carburante illegale nei depositi e lungo le strade della capitale. Il gasolio di contrabbando, proveniente dall’estero, viene spesso manipolato con l’aggiunta di zolfo e acqua prima di essere distribuito ai distributori. Questa sostanza, una volta nelle auto, può provocare danni ai motori e compromettere il funzionamento dei veicoli. Le autorità continuano a monitorare il traffico illecito di carburante.

Dai tir dall’Est ai depositi illegali: sequestri, carburante tagliato e prezzi sospetti. Il sistema che porta diesel illegale nelle auto dei cittadini.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Poteva distruggere i motori: gasolio con zolfo a Roma, sequestrati tre distributori. Le zoneGasolio con all'interno un elevato contenuto di zolfo ma anche anomalie del parametro del punto di infiammabilità (flash point) al di sotto dei... Gasolio con troppo zolfo in un distributore di Modena: “Rovinava motori e filtri”Modena, 3 aprile 2026 — Un controllo su un distributore di carburante della provincia di Modena ha portato alla scoperta di gasolio non conforme agli... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Il gasolio di contrabbando arriva nei distributori di Roma: tagliato con zolfo e acqua, danneggia i motori. Il gasolio di contrabbando arriva nei distributori di Roma: tagliato con zolfo e acqua, danneggia i motoriIl camion procede cauto. Ha fatto un lungo viaggio dalla Germania evitando le autostrade e di accelerare o inchiodare all'improvviso. Il liquido giallo paglierino si agita all'interno dei grandi conte ... fanpage.it Carburante alle stelle: sequestrati 26mila litri di gasolio di contrabbando pronti a invadere il mercato di RomaGasolio di contrabbando pronto a invadere i distributori romani. Dietro i prezzi del carburante alle stelle, conseguenza delle tensioni internazionali sui mercati energetici, è stato fiutato l'affare. romatoday.it