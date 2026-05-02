Il Comune ha richiesto a Reinhold Messner un pagamento di 190 mila euro per affitti arretrati, con un mancato pagamento che risale al 2014. La questione riguarda un immobile di sua proprietà situato nelle Dolomiti bellunesi. La richiesta di pagamento si inserisce in un contesto di procedure legali legate a debiti non saldati da diversi anni. La vicenda coinvolge direttamente l’alpinista, noto per aver scalato tutti i quattordici ottomila.

Reinhold Messner, l’icona dell’alpinismo mondiale che ha scalato tutti i quattordici ottomila, deve ora affrontare una sfida decisamente più burocratica tra le cime delle Dolomiti bellunesi. Come riportato da Repubblica, il piccolo comune di Cibiana di Cadore ha presentato un conto salatissimo all’alpinista 81enne: circa 190mila euro di arretrati legati alla gestione del Museo nelle Nuvole. Secondo l’amministrazione del borgo, che conta appena 300 anime, Messner non avrebbe versato regolarmente il canone d’affitto per la struttura situata sul Monte Rite a partire dal 2014. Il peso delle penali e il contratto contestato. Al centro della contesa c’è un accordo che prevedeva un affitto annuo di 5mila euro.🔗 Leggi su Open.online

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Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Il Comune che ha chiesto a Messner 190mila euro di affitti arretrati: Non paga dal 2014; Catania, Corso Martiri: i privati vogliono cambiare la convenzione, il Comune ha chiesto più chiarimenti; People Mover, l'Anac ha chiesto spiegazioni al Comune sul prolungamento della concessione a Marconi Express; L’Italia deve pagare le cure degli italiani nell’incendio di Crans-Montana?.

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