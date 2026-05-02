Il Como aspetta il Napoli al Sinigaglia Fabregas | Crederci fino alla fine
Il Como si prepara ad affrontare il Napoli al Sinigaglia, con l'obiettivo di conquistare punti importanti in vista della corsa europea. Dopo aver ottenuto una vittoria in trasferta a Genova, la squadra locale si concentra sulla partita contro gli azzurri, che desiderano mantenere il secondo posto in classifica. Fabregas ha dichiarato di credere nella possibilità di continuare a lottare fino alla fine.
Al Sinigaglia arriva il Napoli che vuole difendere il suo secondo posto in campionato. Per i lariani, dopo la bella vittoria in trasferta a Genova, è aatteso da un'altra una sfida chiave per l'Europa. Così il mister Fabregas alla vigilia del match di oggi. “Il Napoli è una squadra cresciuta molto.🔗 Leggi su Quicomo.it
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