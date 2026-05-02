Il caschetto di Kasia Smutniak si presenta come un taglio versatile, adatto alla stagione primaverile e adatto a diverse tipologie di capelli. Si tratta di un bob morbido e destrutturato, leggermente sfilato, con una riga laterale profonda e lunghezze che arrivano fino alla mandibola. Una hairstylist ha spiegato come adattarlo a diversi stili, dal mosso casual al look wet.

U n bob morbido e destrutturato, leggermente sfilato, con una riga laterale profonda e lunghezze che sfiorano la mandibola. Sono le caratteristiche del taglio a caschetto di Kasia Smutniak. «È estremamente versatile e sta bene a quasi tutte perché addolcisce i lineamenti più decisi, e può dare carattere ai visi più delicati», spiega Giusy Cacciatore, Hair Director di Gc infinity Experience Mandarin Oriental e Four Season di Milano. «È un taglio che può essere personalizzato, perfetto per chi desidra alleggerire il look a primavera ». Il nuovo caschetto di Jessica Chastain: deciso, voluminoso e rigorosamente rosso X Il caschetto di Kasia Smutniak.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il caschetto di Kasia Smutniak è perfetto per la primavera e sta bene a tutte. Fresco, dinamico, trasformista. Una hairstylist spiega come portarlo, dal mosso casual al wet

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