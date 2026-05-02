Il proprietario del club ha dato il suo via libera ai piani di mercato per la stagione 2026-27 dell’AC Milan, che includono anche l’acquisto di Gila. La notizia arriva dopo settimane di discussioni tra il team di gestione e i responsabili degli acquisti, con l’approvazione finale arrivata recentemente. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata sui dettagli delle trattative o sulle tempistiche precise.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Milan, Italia – Il 3 settembre 2022, Gerry Cardinale, proprietario del AC Milan, è stato avvistato prima della sfida di Serie A tra i rossoneri e l’FC Internazionale allo Stadio Giuseppe Meazza. L’attenzione ora è rivolta al calciomercato estivo, con notizie che rivelano che Cardinale ha dato il via libera a strategie di acquisto che potrebbero rafforzare ulteriormente la squadra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, un obiettivo chiave per il Milan è l’acquisto del difensore del Lazio, Mario Gila. Questo talento spagnolo, attualmente sotto contratto con i Biancocelesti fino al 2027, ha attirato l’interesse non solo del Milan, ma anche di club rivali come Inter, Juventus e Napoli.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Cardinale approva i piani di mercato dell’AC Milan per il 2026-27, incluso Gila.

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