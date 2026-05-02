Negli Stati Uniti, due annunci avvenuti a breve distanza hanno segnato un cambiamento nel rapporto tra intelligenza artificiale e ricerca biomedica. Le notizie riguardano sviluppi significativi nel settore, che coinvolgono applicazioni di IA per migliorare le analisi e le sperimentazioni nel campo della medicina. Questi eventi indicano un’evoluzione nel modo in cui le tecnologie digitali vengono integrate negli studi scientifici e nelle pratiche cliniche.

Negli Stati Uniti, due annunci ravvicinati segnano un punto di svolta nel rapporto tra intelligenza artificiale e ricerca biomedica. Da un lato, la Food and Drug Administration ha avviato un programma pilota per monitorare i trial clinici in tempo reale attraverso strumenti di AI e data science. Dall’altro, OpenAI ha presentato Gpt-Rosalind, il primo modello della sua serie dedicata alle scienze della vita. Il messaggio è lo stesso: l’AI può – e deve – ridurre i tempi con cui nuovi farmaci arrivano ai pazienti. Il nodo del tempo morto. Oggi, portare un farmaco dalla prima sperimentazione all’approvazione richiede mediamente tra i 10 e i 12 anni.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - IA e ricerca biomedica, la svolta è iniziata

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