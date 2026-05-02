I retroscena di un best seller | Honda SH125i e 150i spiegati dal designer Giovanni Dovis

Un designer ha spiegato i dettagli di due modelli di scooter molto diffusi nelle città. L’esperto ha illustrato le caratteristiche tecniche e il processo di progettazione delle versioni SH125i e 150i, che sono spesso presenti nelle strade italiane. Si tratta di veicoli che, con la loro presenza quotidiana, rappresentano un elemento consolidato del panorama urbano.

Ci sono oggetti che fanno parte del paesaggio urbano. Li si incrocia ogni giorno, quasi senza farci più caso. Poi, però, basta fermarsi un attimo, guardarli davvero, per capire che dietro a quella semplicità apparente c’è molto di più. L’ Honda SH125i, insieme al fratello maggiore Honda SH150i, è uno di questi. Uno scooter che sembra nato “facile”, naturale, quasi scontato. Ma che in realtà è il risultato di un equilibrio delicatissimo tra design, funzionalità e vincoli industriali. In questo incontro con il designer Giovanni Dovis emerge un aspetto spesso sottovalutato: progettare uno scooter di grande diffusione è, per certi versi, più complesso che progettare una moto da sogno.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I retroscena di un best seller: Honda SH125i e 150i spiegati dal designer, Giovanni Dovis Notizie correlate Leggi anche: Honda SH125i e SH150i: come vanno veramente in città Leggi anche: Honda SH 125i e 150i 2026: cosa cambia e come vanno