Un gruppo di profughi ospitati in un hotel nella zona di Treviso ha segnalato di aver ricevuto solo pasti principali, ovvero colazione e cena, senza poter usufruire di un pranzo durante la settimana di soggiorno. La loro testimonianza riguarda le modalità di distribuzione dei pasti fornite dall’hotel, che secondo quanto riferito avrebbe limitato l’offerta alimentare a due pasti giornalieri.

TREVISO - «Abbiamo mangiato male nella settimana che ci è stata offerta in hotel. Ci davano solo colazione e cena, niente pranzo». Per Ali Hassan e gli altri sette profughi che dopo lo sgombero del park Dal Negro avevano protestato andando a dormire sotto i portici accanto al municipio - con don Giovanni Kirschner e don Francesco Filiputti - la generosità dell’imprenditore anonimo che attraverso Mirella Tuzzato ha pagato loro una settimana nell’hotel Villa Fiorita di Monastier non è stata un colpo di fortuna. «Il primo giorno non abbiamo nemmeno cenato - incalza Hassan - per tre giorni, poi, ci hanno portato solo un po’ di pane, formaggio, tonno, merendine e una torta.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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I profughi ospitati in albergo accusano: «Solo colazione e cena»

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