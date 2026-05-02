Nonostante le discussioni e le critiche riguardanti le nuove normative in vigore dal 2026, alcuni tifosi di Formula 1 continuano a sostenere con convinzione Lance Stroll. La questione delle regole, che riguarda aspetti tecnici e regolamentari, ha suscitato opinioni contrastanti tra gli appassionati, ma non ha modificato il supporto di questa parte di pubblico nei confronti del pilota. La discussione rimane aperta tra gli appassionati, con opinioni diverse sulle conseguenze delle nuove norme.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Lance Stroll ha recentemente guadagnato una certa attenzione da parte dei fan per le sue critiche alle nuove regulazioni della Formula 1 del 2026. Durante un’intervista, il pilota dell’Aston Martin ha espresso il suo disappunto per il passaggio a una modalità di guida che privilegia una divisione equa tra energia elettrica e termica. Stroll ha affermato di aver trovato molto più divertente e gratificante testare le auto di Formula 3 durante la pausa di cinque settimane, rispetto all’attuale esperienza di gara. Stroll ha sempre avuto una carriera complessa in F1, spesso ricevendo critiche åra la sua posizione nel team.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - I fan di F1 favorevoli a Lance Stroll nonostante le critiche sui regolamenti del 2026.

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