Ho provato il Picotage®

Dopo quattro mesi di trattamenti con acido ialuronico iniettabile e un ciclo di interventi estetici superficiali, ho deciso di provare il metodo Picotage®. Questa tecnica, che prevede l’utilizzo di un apparecchio specifico, si propone di migliorare l’aspetto della pelle attraverso una serie di passaggi mirati. Ho seguito il trattamento e ho annotato le sensazioni e i risultati ottenuti durante e dopo la sessione.