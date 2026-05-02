Ho provato il Picotage®
Dopo quattro mesi di trattamenti con acido ialuronico iniettabile e un ciclo di interventi estetici superficiali, ho deciso di provare il metodo Picotage®. Questa tecnica, che prevede l’utilizzo di un apparecchio specifico, si propone di migliorare l’aspetto della pelle attraverso una serie di passaggi mirati. Ho seguito il trattamento e ho annotato le sensazioni e i risultati ottenuti durante e dopo la sessione.
Dopo quattro mesi di acido ialuronico iniettato in superficie abbinato a un trattamento estetico trifasico e indolore, la salute del mio viso continua a sorprendermi e a sorprendere.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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