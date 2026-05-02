Ha un arresto cardiaco mentre sta pedalando in Gardesana

Nella tarda mattinata di ieri, venerdì 1° maggio, un ciclista che stava percorrendo la Strada Regionale 249 Gardesana a Malcesine ha accusato un arresto cardiaco. La giornata di festa e sport si è trasformata in un intervento di emergenza, con il trasporto in ospedale per le cure del caso. La vicenda si è svolta lungo una delle principali arterie della zona, coinvolgendo l’intervento dei soccorritori.

Doveva essere una piacevole giornata di relax, di festa e di sport; è finita con un ricovero. Protagonista della vicenda un ciclista che nella tarda mattinata di ieri, venerdì 1° maggio, ha avuto un arresto cardiaco mentre stava pedalando sulla Strada Regionale 249 Gardesana, in quel di Malcesine.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Ha un arresto cardiaco mentre gioca a calcio: 24enne ricoverato a NovaraHa un arresto cardiaco, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Maggiore Novara. Chieti, 14enne muore per arresto cardiaco mentre gioca a tennisUn ragazzo di 14 anni, residente a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, è morto a causa di un arresto cardiaco mentre si trovava all’interno... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: DRAMMA SULLA GARDESANA: CICLISTA COLTO DA ARRESTO CARDIACO IN GALLERIA, TRASPORTATO D’URGENZA IN ELISOCCORSO; Malore in galleria sulla Gardesana, ciclista trasportato a Trento in gravi condizioni - Riva - Arco; Ciclista accusa un malore sulla Gardesana: portato d'urgenza in ospedale; Malore sulla Gardesana, ciclista elitrasportato in ospedale. Malore sulla Gardesana, ciclista elitrasportato in ospedaleMalore sulla Gardesana all'altezza di Malcesine, ciclista in sospetto arresto cardiaco elitrasportato d'urgenza in ospedale. veronaoggi.it Terribile incidente sulla Gardesana: morto un motociclista - facebook.com facebook