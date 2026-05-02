L'ultima versione di Grok, la 4.3, introduce nuove modalità di funzionamento chiamate Imagine, con costi di utilizzo ridotti fino al 60%. Si stanno analizzando le performance del modello rispetto a Gemini nei test di conoscenza reale, con alcune caratteristiche che sollevano dubbi sulle sue capacità di svolgere compiti autonomi. Questi aspetti sono al centro di discussioni tra gli addetti ai lavori, mentre si attendono ulteriori approfondimenti sui risultati ottenuti.

? Cosa scoprirai Come può Grok 4.3 superare Gemini nei test di conoscenza reale?. Perché il modello mostra segni di narcolessia digitale nei compiti autonomi?. Quali settori legali e finanziari beneficeranno del nuovo risparmio sui costi?. Come gestisce l'agente Imagine la coerenza narrativa nei progetti creativi?.? In Breve Costi input ridotti del 40% e output del 60% rispetto a Grok 4.20.. Velocità di 100 token al secondo con finestra di contesto da un milione.. Punteggio 53 sull'Intelligence Index superando Muse Spark e Claude Sonnet 4.6.. Conoscenza del modello aggiornata a dicembre 2025 tramite API e OpenRouter.. xAI ha rilasciato il nuovo modello Grok 4.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grok 4.3 arriva con modalità Imagine e costi ridotti fino al 60%

Grok AI UPDATE Just KILLED Character Consistency! (7 Images 1 Video)

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