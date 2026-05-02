Grazie a chi continua a credere nel nostro lavoro Il governo Meloni è il secondo più longevo d' Italia

A ottobre 2022, il governo guidato da una donna è diventato il secondo più duraturo nella storia italiana. La nomina del nuovo esecutivo ha rappresentato un momento storico, segnando il primo incarico di questo tipo per una donna e la prima formazione di centrodestra dopo diversi anni. Fin dall’insediamento, il governo ha affrontato vari impegni e sfide, mantenendo una presenza stabile sulla scena politica nazionale.

Quando a ottobre 2022 Giorgia Meloni ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica, insediando il primo governo di centrodestra dopo anni, il primo in assoluto assoluto guidato da una donna, in pochi avrebbero scommesso sulla sua longevità. Lei lo disse fin dall’inizio: “Governeremo per 5 anni”. E mentre si avvicina il quarto anno, quel giuramento diventa sempre più concreto. Oggi, il governo Meloni è diventato il secondo più longevo della storia: 1288 giorni in carica, dietro solamente il governo Berlusconi II, che arrivò a 1412 giorni di governo. L’esecutivo in carica potrebbe superare quel record già quest’anno, il 5 settembre 2026, tra 124 giorni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Grazie a chi continua a credere nel nostro lavoro". Il governo Meloni è il secondo più longevo d'Italia She Lived 5,000 YearsThe World’s Strongest Woman Defies Heaven for One Lost Soul Notizie correlate Leggi anche: Meloni scala un gradino del podio, il suo è il secondo governo più longevo: nel mirino record Berlusconi II Meloni da record, è il secondo governo più longevo della RepubblicaIl governo Meloni diventa oggi 2 maggio il secondo esecutivo più longevo della Repubblica. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Governo, Meloni: Da oggi diventa secondo più longevo della storia repubblicana, non traguardo ma responsabilità; VIDEO| Primo maggio, Cannizzaro tra i lavoratori dell’aeroporto: Grazie a chi costruisce il futuro della città; Primo Maggio, gli auguri di StatoQuotidiano: Grazie a una comunità in continua crescita; Primo maggio, Bucci: Un grazie sincero a chi oggi lavora. Grazie a chi continua a credere nel nostro lavoro. Il governo Meloni è il secondo più longevo d'ItaliaLa premier ha sottolineato questo risultato, che significa stabilità e continuità per l’Italia in un contesto geopolitico estremamente complicato ... ilgiornale.it Qualcuno vende pettorale 10 km Milano del 03.05.2026 Grazie - facebook.com facebook GRAZIE LEICESTER 10 anni fa esatti il #Leicester di Ranieri compiva una delle imprese più grandi della storia del calcio… e pensare che ora sono retrocessi in terza serie. Concediamoci però questo flashback emotivo. x.com