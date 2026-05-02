Grave il bambino di 5 anni travolto da un furgone sul lungomare di Cefalù

Un bambino di cinque anni è stato investito da un furgone sul lungomare di Cefalù. L'incidente è avvenuto mentre il bambino si trovava nella zona pedonale e ha riportato un grave trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasferito il piccolo in ospedale. Le autorità stanno verificando le cause dell'incidente e ascoltando testimoni.

Un bambino di 5 anni è stato investito da un furgone mentre si trovava sul lungomare di Cefalù. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico. Il personale del 118 lo ha intubato sul posto prima del trasporto in ospedale a Villa Sofia. È stato allertato l'elisoccorso per il trasferimento urgente a Palermo. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Grave il bambino di 5 anni travolto da un furgone sul lungomare di Cefalù Notizie correlate Incidente sul lungomare di Cefalù, bambino di 5 anni travolto da un furgone: è graveIncidente stradale sul lungomare di Cefalù, dove un bambino di 5 anni è stato travolto da un furgone in transito. Lecce: postino investito sul marciapiede da un’auto, è in condizioni critiche Foggia: bambino di tre anni travolto e ferito, individuato successivamente l'automobilistaUn portalettere di 53 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Vito Fazzi”. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incidente sul lungomare di Cefalù, bambino di 5 anni travolto da un furgone: è grave; Bambino di 3 anni investito da un camion: in codice rosso al Gaslini; San Benedetto, precipita dal balcone del primo piano: grave un bambino di quattro anni; Bimbo di 5 anni travolto da un furgone sul lungomare di Cefalù, è grave. Bimbo di 5 anni travolto da un furgone sul lungomare di Cefalù, è graveUn bambino di 5 anni è stato investito da un furgone sul lungomare di Cefalù. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico: il personale del 118 lo ha intubato sul posto prima del trasporto in ospe ... rainews.it Travolto da un camioncino, grave un bambino di 5 anniUn bambino di 5 anni è stato travolto da un camioncino nella zona costiera di Cefalù ed è rimasto gravemente ferito. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno stabilizzato il bambino; second ... grandangoloagrigento.it Narcotizza e evira il marito, arrestata . Nel salernitano, 41enne grave ricoverato in ospedale. I protagonisti della drammatica vicenda sono una coppia del Bangladesh #ANSA - facebook.com facebook