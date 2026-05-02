Grado | stagione turistica al via con un +25% di prenotazioni online

La stagione turistica è iniziata con un aumento del 25% nelle prenotazioni online rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le autorità locali hanno partecipato all’evento di apertura, presentando le novità per questa stagione. Il nuovo sistema digitale ha reso più facile per i visitatori prenotare servizi e alloggi, contribuendo a un miglioramento delle procedure e alla gestione delle richieste. Questi cambiamenti si inseriscono in un quadro di innovazioni nel settore turistico.

?? Cosa scoprirai Chi sono le autorità che hanno inaugurato la nuova stagione? Come influisce il nuovo sistema digitale sulle prenotazioni dei turisti? Perché i visitatori stanno scegliendo soggiorni più lunghi a Grado? Quali novità hanno introdotto le strutture per il comfort in spiaggia??? In Breve Inaugurazione il 2 maggio 2026 con la presenza di Anna Maria Cisint e Diego Bernardis. Roberto Marin della Git segnala 1.200 abbonati che hanno rinnovato il servizio. Nuovi investimenti per il rinnov .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grado: stagione turistica al via con un +25% di prenotazioni online Notizie correlate Montecatini, stagione turistica al via: “Prenotazioni a rilento, la crisi in Iran spaventa”Montecatini, 22 marzo 2026 – La differenza la faranno le prenotazioni degli ultimi giorni. Effetto Design week, a Milano +62% di prenotazioni online: hotel al completo e 316mila presenzeLe festività primaverili del 2026 confermano il buon momento del turismo italiano e, ancora una volta, Milano si distingue come la destinazione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Grado, la stagione parte col botto: prenotazioni online su del 25%; L’estate a Grado. Dalla laguna al centro storico, tanti eventi per incantare i turisti; Inaugurata la stagione a Grado con 1.200 nuovi ombrelloni e 3.000 lettini; Grado, la Git dà il via alla stagione estiva 2026: crescono del 25% le prenotazioni. Grado inaugura la stagione con un +25%Nonostante l'aumento dei prezzi si è visto il primo effetto dell'incertezza dello scenario internazionale sulla scelta per le vacanze ... rainews.it Turismo: Fedriga, oltre 11 mln visitatori e Grado Ã¨ parte del successoIl governatore all'inaugurazione della stagione balneare, giÃ +25% prenotazioni on line Grado, 1 mag - Inauguriamo questa stagione estiva con una consapevolezza: quella di essere riusciti ... ilgazzettino.it La prossima settimana verrà avviata la demolizione dell’ex PalaAste. Pronta entro il 2028 una struttura in grado di ospitare 7.500 spettatori - facebook.com facebook NESSUNO sarebbe stato in grado di fare quello che ha fatto jaafar è una cosa spaventosa x.com