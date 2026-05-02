Governo Meloni | da oggi secondo più longevo avanti con determinazione

Oggi il governo in carica diventa il secondo più longevo nella storia della Repubblica. La presidente del Consiglio ha annunciato questa nuova tappa, sottolineando l’impegno del suo esecutivo nel proseguire l’attività. La notizia viene comunicata nel giorno in cui si raggiunge un traguardo temporale significativo, confermando la continuità dell’amministrazione e la sua presenza sulla scena politica.

Atex: Ora basta ritardi. La Penisola Sorrentina entri nella Carta di Amalfi Gafi, l’attività finanziaria cresce del 36%. Caputo: Sosteniamo la transizione delle Pmi Resca, Confimprese: Inflazione, il carrello pesa sempre di più. Rischio frenata dei consumi “I giorni della clessidra. O la libertà del cuore”: alla Saletta Rossa Conversazione sull’arte di Peppe Leone Enpam, via ai prestiti d’onore: finanziamenti fino a 120.000 euro a interessi zero Primo Maggio, Comberiati (Cisl Napoli): No a contratti pirata. Un’alleanza sociale e un patto per Napoli “Una salamandra servita fredda”. La riflessione di Marisa Papa Ruggiero su condizione umana e ruolo dell’arte Roma, 2 mag.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Meloni: 'Da oggi il governo è il secondo più longevo della Repubblica, avanti determinati . Non lo vivo come un traguardo da festeggiare ma come una responsabilità ancora più forte' #ANSA x.com