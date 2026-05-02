Dopo i pasti, i livelli di zucchero nel sangue possono aumentare, soprattutto se si consumano alimenti ricchi di zuccheri o carboidrati raffinati. Tuttavia, in alcuni casi, i valori glicemici postprandiali risultano anomali, superando le soglie considerate normali. La misurazione di questi valori permette di individuare eventuali rischi per la salute legati a variazioni glicemiche, anche se non si manifestano sintomi evidenti.

Un aumento glicemico dopo un pasto è considerato normale, in particolare se si assumono alimenti ricchi di zucchero come dolci o carboidrati raffinati. Un processo considerato fisiologico che prevede una crescita del valore glicemico già 15 massimo 30 minuti dopo il pasto, e che può raggiungere il suo picco entro i 90 minuti. Un meccanismo che prevede un arco temporale di due ore con una crescita e una diminuzione del valore glicemico, una condizione normale ma che è bene controllare. Spesso si tende ad osservare il valore glicemico a digiuno, ovvero prima della colazione, ma sono i dati rilevati dopo i pasti a segnalare lo stato di salute del metabolismo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Glicemia postprandiale, valori anomali dopo i pasti e rischi: come monitorarla

Glicemia a digiuno: valori normali

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