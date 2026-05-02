Gli Stati Uniti ritireranno 5.000 soldati dalla Germania

Il Pentagono ha comunicato che gli Stati Uniti prevede di ritirare circa 5.000 soldati dalla Germania entro i prossimi sei-dodici mesi. La decisione arriva come conseguenza di una dichiarazione del presidente statunitense, che aveva minacciato di ridurre la presenza militare nel Paese. La mossa si inserisce nel quadro delle tensioni tra Stati Uniti e Iran e ha suscitato reazioni nel governo tedesco.

Gli Stati Uniti ritireranno circa 5.000 soldati dalla Germania nei prossimi sei-dodici mesi, ha annunciato venerdì il Pentagono, dando seguito alla minaccia del presidente Donald Trump, in contrasto con il leader tedesco sulla guerra tra Stati Uniti e Iran. All’inizio di questa settimana, Trump aveva minacciato di ritirare alcune truppe dall’alleato della NATO dopo che il cancelliere Friedrich Merz aveva affermato che gli Stati Uniti venivano “umiliati” dalla leadership iraniana e aveva criticato la mancanza di strategia di Washington nella guerra. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato in un comunicato che “la decisione fa seguito a un’attenta revisione della presenza militare del Dipartimento in Europa e tiene conto delle esigenze operative e delle condizioni sul campo”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Gli Stati Uniti ritireranno 5.000 soldati dalla Germania Pentagon orders removal of 5,000 US troops from Germany Notizie correlate Gli Stati Uniti ritireranno 5mila soldati dalla GermaniaVenerdì il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (Pentagono) ha detto che ritirerà 5mila soldati statunitensi dalla Germania. Leggi anche: Gli Stati Uniti ritireranno le truppe dalla Siria, l’obiettivo ora è l’Iran Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lo stallo su Hormuz | L’Iran sta umiliando gli Usa di Trump, dice Merz; Le manovre di Stati Uniti e Israele per controllare l’Honduras; Trump non soddisfatto dalla proposta dell’Iran. Gli Usa ritirano 5mila soldati dalla Germania; TRUMP: DOPO L'IRAN TOCCA A CUBA, VIA 5MILA SOLDATI DALLA GERMANIA. Gli Stati Uniti ritireranno 5mila soldati dalla GermaniaIn Germania rimarranno comunque circa 33mila militari statunitensi, cioè la gran parte del dispiegamento che era stato deciso dall’ex presidente Joe Biden nel 2022, quando la Russia aveva invaso ... ilpost.it Gli Stati Uniti ritireranno 5.000 soldati dalla GermaniaGli Stati Uniti ritireranno circa 5.000 soldati dalla Germania nei prossimi sei-dodici mesi, ha ... msn.com Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha assicurato che «prenderà il controllo» di Cuba «quasi immediatamente», aggiungendo che prima porterà a termine l'operazione in Iran - facebook.com facebook Negli Stati Uniti una corte d’appello ha temporaneamente sospeso la possibilità di ottenere la pillola abortiva per posta x.com