Il Giro d’Italia del 2026 si presenta come una gara ricca di sfide per gli atleti italiani e internazionali, con tappe che spaziano tra variazioni di terreno e difficoltà tecniche. Tra le squadre più rappresentate c’è l’Astana, che ha portato numerosi ciclisti pronti a mettersi in mostra. La corsa si snoda attraverso diverse tipologie di prove, dalla classifica generale alle volate, passando per le cronometro.

Classifica generale, volate, cronometro, ma non solo. Una corsa a tappe come il Giro d’Italia è ovviamente l’occasione più importante per coloro che vogliono andare all’attacco e togliersi una delle soddisfazioni più importanti della carriera, quella di portare a casa un successo parziale che vale tantissimo. Sono tanti i cacciatori di tappe che saranno al via della Corsa Rosa dalla Bulgaria, andiamo a scoprirli. Partiamo ovviamente dai colori azzurri: l’XDS Astana Team, a tinte tricolori, presenta Christian Scaroni e Lorenzo Fortunato che l’anno scorso hanno esultato in coppia a Brentonico. Oltre a loro anche Diego Ulissi e Alberto Bettiol. Punta alla cronometro, ma può essere protagonista anche andando all’attacco anche Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), che spesso ha dimostrato le sue doti in fuga.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026: i cacciatori di tappe. Tanti gli italiani in cerca di gloria. E l’Astana pullula…

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