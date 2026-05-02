Gian Burrasca torna a teatro | il debutto dei giovani talenti di Massa

Un nuovo spettacolo teatrale riporta in scena Gian Burrasca, interpretato dai giovani talenti di Massa. La rappresentazione vede coinvolti ragazzi provenienti da una scuola locale, che hanno avuto l’opportunità di collaborare con un musicista noto per il suo lavoro con le produzioni Disney. La produzione si basa sul personaggio creato da Vamba e vede una fusione tra le competenze dei giovani attori e le musiche originali.

?? Cosa scoprirai Chi sono i giovani talenti che daranno vita al monello di Vamba? Come ha fatto una scuola di provincia a coinvolgere un musicista Disney? Perché la Fondazione Toscana Spettacoli monitorerà il debutto al Teatro Guglielmi? Dove potrà arrivare questo musical dopo la prima tappa a Massa??? In Breve Debutto il 21 maggio al Teatro Guglielmi con la regia di Maria Corsini. Cbm Company conta 18 giovani interpreti tra i 17 e i 30 anni. Collaborazione musicale con l'argentino Pablo Fl .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gian Burrasca torna a teatro: il debutto dei giovani talenti di Massa Notizie correlate Via alle audizioni di Musicultura. Sei giovani talenti per il debuttoAl via, oggi alle 21, le audizioni live della XXXVII edizione di Musicultura nella splendida cornice del teatro Lauro Rossi di Macerata. Il teatro dei giovani torna protagonista a Crema: al via la Rassegna Concorso del “Franco Agostino Teatro Festival”Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: In scena con ’Gianburrasca’. Musical della Clacsonbeauty. Doppio debutto al teatro Guglielmi; Nuovo musical per la Clacsonbeauty di Carrara: arriva Il Giornalino di Gian Burrasca a Massa il 21 maggio; Il Sorriso di Gian Burrasca; Il Sorriso di Gian Burrasca. Il pestifero Gian Burrasca si racconta sul palco del VerdiArezzo, 21 gennaio 2026 – Il pestifero Gian Burrasca si racconta sul palco del Verdi. Con Il mio nome è Gian Burrasca, dal classico di Vamba, inizia la stagione di teatro per famiglie Sciroppo di ... lanazione.it Si vede la tomba di Luigi Bertelli, conosciuto da tutti come Vamba, nel Cimitero delle Porte Sante a Firenze. Nato nel 1858, Vamba resta legato soprattutto alla letteratura per l’infanzia e a uno dei personaggi più celebri della narrativa italiana: Gian Burrasca. Il - facebook.com facebook