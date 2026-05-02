In un procedimento giudiziario a Genova, la Procura ha richiesto una pena di tre anni di reclusione per un agente coinvolto in un caso di truffa e ore di lavoro false. Durante il processo, si discuterà di come l'agente abbia gestito un bar mentre risultava malato. La difesa presenterà prove tecnologiche che potrebbero mettere in discussione le accuse mosse contro di lui.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'agente a gestire il bar durante la malattia?. Quali prove tecnologiche userà la difesa per scardinare l'accusa?. Perché le attività private dell'agente hanno rivelato la truffa?. Cosa accadrà allo stabilimento balare dopo il sequestro della Guardia Costiera?.? In Breve Falsificazione di 135 ore di servizio tra il 2021 e il 2023.. L'avvocato Riccardo Passeggi contesta i dati delle celle telefoniche di servizio.. Simulazione malattia per lavorare al bar dello stabilimento balneare sequestrato.. Sentenza prevista per l'11 giugno dopo le indagini della PM Eugenia Menichetti.. La Procura di Genova ha richiesto una condanna a tre anni di reclusione per un assistente capo della scientifica, accusato di truffa ai danni dello Stato tra il 2021 e il 2023.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, Procura chiede 3 anni per l’agente: truffa e ore false

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